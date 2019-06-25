Самарцев зовут проверить свой ВИЧ-статус в Струковском саду

СЕГОДНЯ 11:16 2019-06-25T11:16:00+03:00

Изменить размер текста: A A

В Струковском саду в Самаре 26 июня пройдет акция по экспресс-тестированию на ВИЧ. Акция называется «Знать о ВИЧ – значить жить» и приурочена к Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом, который ежегодно отмечается в этот день согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН. Тестирование проведут специалисты Самарского областного клинического центра СПИД.

- Мобильная лаборатория областного СПИД-центра будет работать в Струковском саду в среду 26 июня с 14:00 до 16:00. Зеленый медицинский шатер будет расположен рядом с входом в парк со стороны пересечения улиц Куйбышева и Красноармейской. Экспресс-тест на ВИЧ проводится бесплатно и анонимно (без предъявления паспорта), результат сообщается конфиденциально в течение 15-20 минут, - рассказали в СПИД-центре.

Еще несколько лет назад парентеральный способ (т.е. через кровь) был преобладающим способом передачи вируса ВИЧ в Самарской области. Только в последнее время на первое место в регионе вышел половой путь заражения. Как правило, через кровь заражаются потребители инъекционных наркотиков, которые используют нестерильные шприцы.

ИСТОЧНИК KP.RU