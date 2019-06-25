В Сызрани водитель маршрутки схватился за нож и устроил разборку с коллегой

СЕГОДНЯ 11:45 2019-06-25T11:45:56+03:00

К счастью, мужчина так и не пустил свой нож в ход / Фото: Маленькая Сызрань

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На днях в Сызрани водители автобусов устроили серьезные разборки. Конфликт между мужчинами произошел на остановке «Военный городок», причем у одного из них даже был нож, пишет «Маленькая Сызрань».

По предварительным данным, за холодное оружие схватился водитель маршрутки марки «Газель». Ему не понравилось, что вахтовый автобус ПАЗ объехал его спереди и забрал людей с остановки.

К счастью, дальше словесной перепалки дело не зашло. Нож вспыльчивый мужчина в ход не пустил. В итоге все закончилось тем, что водители разошлись по своим автобусам и поехали дальше.

ИСТОЧНИК KP.RU