2019-06-25T12:01:42+03:00
Общество

Самара и Тольятти попали в топ-25 городов с самыми агрессивными жителями

При этом оказалось, что в областной столице живут более враждебно настроенные люди, чем в Автограде
Анастасия ФИЛАТОВА
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Самара заняла 12 строчку в рейтинге самых агрессивных городов, обойдя ТольяттиСамара заняла 12 строчку в рейтинге самых агрессивных городов, обойдя ТольяттиФото: EAST NEWS
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Самара попала в топ-25 городов России с самыми агрессивными жителями. В рейтинге, которое составило маркетинговое агентство Zoom Market, она заняла 12 место.

- Опрос проводился в 25 городах в июне этого года. Респонденты должны были ответить на три вопроса: Считаете ли Вы себя агрессивным человеком? Как часто Вы проявляете агрессию? В отношении Вас часто проявляют агрессию? - рассказали авторы исследования.

Анализ ответов показал, что самые агрессивные люди живут в Ростове-на-Дону, в Москве и в Челябинске. Меньше всего агрессии, из списка опрошенных, проявляют жители Санкт-Петербурга, Сочи и Симферополя.

Отметим, что в этот рейтинг вместе с Самарой попал и еще один город 63 региона. Это Тольятти. Судя по опросу, в Автограде живут чуть менее агрессивные люди, чем в столице области. Город занял 16 строчку списка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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