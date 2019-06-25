В Самаре с 1 июля вырастет норматив за воду без счетчика

СЕГОДНЯ 13:26 2019-06-25T13:47:09+03:00

Тем, у кого нет счетчиков, придется платить за воду больше Фото: Архив "КП"

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В Самарской области с 1 июля повысится плата за воду. Региональный департамент ценового и тарифного регулирования подписал соответствующий приказ. Согласно документу, стоимость кубометра питьевой воды поднимется с 27 до 31,6 рублей с НДС, а водоотведения - с 15 до 17,39 рублей

- Новые тарифы являются экономически обоснованными и учитывают стоимость работ нашей компании, которые направлены на обновление системы водоснабжения и водоотведения, а также на повышение качества и бесперебойности поставки услуг, улучшения экологической обстановки, - сообщили в пресс-службе «РКС-Самара».

Также с 1 июля изменятся и нормативы потребления для абонентов, у которых нет счетчиков воды. Регулятор вводит повышающий коэффициент 1,5 для тех самарцев, у которых нет счетчиков, но есть возможность для их установки. Как отмечают представители компании, те, у кого установлен счетчик, за месяц платят значительно меньше, чем по нормативу.

ИСТОЧНИК KP.RU