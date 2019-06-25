2019-06-25T14:29:11+03:00
Общество

В Самаре утвердили документацию по строительству детской поликлиники на Запорожской

Медучреждение будет рассчитано на 500 посещений в смену
Анастасия ФИЛАТОВА
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Новая детская поликлиника разместится на улице Запорожской, 26Новая детская поликлиника разместится на улице Запорожской, 26Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Правительство Самарской области подписало распоряжение об утверждении документации по планировке территории под строительство новой детской поликлиники. Предполагается, что ее построят на улице Запорожской, 26.

- Новая детская поликлиника будет рассчитана на 500 посещений в смену, - говорится в документе.

Планируется, что площадь медицинского учреждения составит 5,5 тысяч квадратных метров. На проектировку и строительство здания понадобится несколько миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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