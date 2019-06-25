В Самаре утвердили документацию по строительству детской поликлиники на Запорожской
Медучреждение будет рассчитано на 500 посещений в смену
Новая детская поликлиника разместится на улице Запорожской, 26Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Правительство Самарской области подписало распоряжение об утверждении документации по планировке территории под строительство новой детской поликлиники. Предполагается, что ее построят на улице Запорожской, 26.
- Новая детская поликлиника будет рассчитана на 500 посещений в смену, - говорится в документе.
Планируется, что площадь медицинского учреждения составит 5,5 тысяч квадратных метров. На проектировку и строительство здания понадобится несколько миллионов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU