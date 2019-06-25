2019-06-25T14:43:26+03:00
Происшествия

В Новокуйбышевске возбудили уголовное дело в связи с избиением начальника добровольной пожарной команды на рынке

По заключению экспертов, злоумышленник причинил Андрею Пожидаеву серьезные травмы
Михаил ГОРЮНОВ
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Андрей Пожидаев уже больше года добивается, чтобы его обидчиков привлекли к ответственностиАндрей Пожидаев уже больше года добивается, чтобы его обидчиков привлекли к ответственностиФото: из личного архива
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Получила продолжение история, которая произошла 26 февраля на рынке в поселке Гранный в Новокуйбышевске. Напомним, что в тот день несколько местных работников избили начальника Добровольной пожарной команды (ДПК) "Служба Спасения" Андрея Пожидаева.

- На днях мне пришло постановление от дознавателя ОМВД по Новокуйбышевску о том, что меня признают потерпевшим по уголовному делу, - рассказал корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" Андрей.

Согласно заключению эксперта, которое долгое время не было готово, Пожидаеву в тот вечер умышленно причинили "вред здоровью средней тяжести". Кто это сделал - пока не установлено. Сейчас расследование уголовного дела продолжается. Подробнее о нападении читайте на samara.kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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