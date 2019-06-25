2019-06-25T14:49:42+03:00
Спорт

Самарский спортсмен выиграл «золото» на первенстве Европы по спортивной борьбе

Максим Скуратов выступал на соревнованиях в составе сборной России
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: министерство спорта Самарской областиФото: министерство спорта Самарской областиФото: Twitter.com
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В итальянской Фаенце прошло первенство Европы по спортивной борьбе среди юношей до 18 лет. В этих соревнованиях приняла участие и сборная России. В ее составе выступал самарский спортсмен Максим Скуратов. Он завоевал золотую медаль.

- Максим Скуратов стал сильнейшим в греко-римской борьбе в весовой категории до 60 килограммов, - сообщили в министерстве спорта Самарской области.

По ходу турнира самарский спортсмен одолел соперников из Азербайджана, Болгарии и Беларуси. В финале соревнований противником Максима Скуратова стал спортсмен из Турции Мерт Ильбарс. Самарец одержал над ним верх со счетом 11:0.

ИСТОЧНИК KP.RU

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