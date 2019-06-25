Самарский спортсмен выиграл «золото» на первенстве Европы по спортивной борьбе
Максим Скуратов выступал на соревнованиях в составе сборной России
Фото: министерство спорта Самарской областиФото: Twitter.com
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В итальянской Фаенце прошло первенство Европы по спортивной борьбе среди юношей до 18 лет. В этих соревнованиях приняла участие и сборная России. В ее составе выступал самарский спортсмен Максим Скуратов. Он завоевал золотую медаль.
- Максим Скуратов стал сильнейшим в греко-римской борьбе в весовой категории до 60 килограммов, - сообщили в министерстве спорта Самарской области.
По ходу турнира самарский спортсмен одолел соперников из Азербайджана, Болгарии и Беларуси. В финале соревнований противником Максима Скуратова стал спортсмен из Турции Мерт Ильбарс. Самарец одержал над ним верх со счетом 11:0.
ИСТОЧНИК KP.RU