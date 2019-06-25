2019-06-25T15:26:00+03:00
Пресс-центр "КП"

В "Комсомолке" расскажут о первых итогах мусорной реформы

Ждать ли изменений в квитанциях по оплате услуг ЖКХ?
Ольга РЕШЕТНИКОВА
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С 1 июля в Самарской области повысятся тарифы на жилищно-коммунальные услуги. В пресс-центре "Комсомольской правды" 26 июля в 14.00 подробно расскажут, какие цифры самарцы увидят в квитанциях в августе, какие у жителей и компаний-поставщиков будут новые обязанности и права. Специалисты расскажут, почему вынуждены были пойти на повышение тарифов и какие вопросы позволит решить получение дополнительных средств, на что пойдут деньги плательщиков.

На встрече пойдет речь об оплате за мусор. Узнаем, изменятся ли с 1 июля тарифы на вывоз и утилизацию бытовых отходов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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