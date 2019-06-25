В Самарской области агрессивная кошка напала на мальчика

СЕГОДНЯ 15:36 2019-06-25T15:36:28+03:00

От когтей и зубов бездомного животного пострадали также мужчина и женщина

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В Сызранском районе ввели карантин по бешенству. Поводом для этого стало нападение бродячей кошки на жителей поселка городского типа Междуреченск.

По предварительным данным, в начале июня кошка искусала 11-летнего мальчика и женщину, а также поцарапала хозяина дома, где ее периодически подкармливали. Как пишет КТВ-Луч, у животного было выявлено бешенство. Его пришлось усыпить.

Согласно постановлению правительства Самарской области, карантин в Междуреченске был введен с 17 июня по 17 августа. На это время там нельзя проводить выставки собак и кошек, торговать животными и вывозить их за пределы населенного пункта.

ИСТОЧНИК KP.RU