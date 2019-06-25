В двух районах Самарской области из-за выпускных запретили продажу алкоголя

СЕГОДНЯ 15:50 2019-06-25T15:50:57+03:00

Запреты на торговлю спиртными напитками будут действовать с 8 до 23 часов Фото: Архив "КП"

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В двух районах Самарской области — Камышлинском и Нефтегорском — вводится временный запрет на розничную продажу алкогольной продукции. Правительство региона опубликовало соответствующее распоряжение на своем официальном сайте.

- Алкоголь временно не будет продаваться в связи с проведением мероприятий по случаю окончания обучения в школах, - говорится в документе.

Так, во вторник, 25 июня, до 23:00 не будут торговать спиртными напитками в магазинах сел: Камышла, Русский Байтуган, Новое Усманово и Старое Ермаково. А вот в пятницу, 28 июня, с 8:00 до 23:00 не будут продавать алкоголь в Нефтегорске, Богдановке, Дмитриевке, Зуевке и Утевке.

ИСТОЧНИК KP.RU