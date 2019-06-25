В Тольятти запретили купаться на пляже Центрального района

СЕГОДНЯ 16:05 2019-06-25T16:05:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Один из пляжей Самарской области признали небезопасным для купания людей. Речь идет о пляже Центрального района Тольятти. Там нашли опасные бактерии.

- На Волге в районе пляжа Центрального района были отобраны пробы воды. Проверка показала, что они не соответствуют требованиям СанПина по микробиологическим показателям: по общим и термотолерантным колиформным бактериям, - сообщили в администрации Автограда.

Как отмечают в городской мэрии, поскольку качество воды на пляже не соответствует гигиеническим требованиям, то купаться там запрещено.

ИСТОЧНИК KP.RU