2019-06-25T16:28:43+03:00
Общество

В Самаре представили шесть макетов будущего памятника Павлу Мочалову

Первого директора Куйбышевского металлургического завода увековечат в бронзе
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: администрация СамарыФото: администрация СамарыФото: Twitter.com
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Во вторник, 25 июня, в Самаре в Доме архитекторов представили конкурсные макеты будущего памятника первому директору Куйбышевского металлургического завода Павлу Мочалову. Всего их шесть.

- Победитель конкурса будет выбран коллегиально с учетом мнения семьи Павла Мочалова, ветеранов и работников завода «Металлург», а также архитекторов и скульпторов. 26 июня состоится заседание комиссии, где и будет обсуждаться финальный проект памятника, - сообщила в Твиттере администрация Самары.

Скульптурную композицию планируется установить в этом году в сквере у ДК «Металлург». Предполагается, что Павел Мочалов будет изображен в полный рост. Напомним, что к осени также планируется преобразить и площадь Мочалова. Ее полностью вымостят тротуарной плиткой. Кроме того, с площади уберут около 10 аварийных елей и незаконные торговые точки, а также высадят там новые деревья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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