В Самаре представили шесть макетов будущего памятника Павлу Мочалову
Во вторник, 25 июня, в Самаре в Доме архитекторов представили конкурсные макеты будущего памятника первому директору Куйбышевского металлургического завода Павлу Мочалову. Всего их шесть.
- Победитель конкурса будет выбран коллегиально с учетом мнения семьи Павла Мочалова, ветеранов и работников завода «Металлург», а также архитекторов и скульпторов. 26 июня состоится заседание комиссии, где и будет обсуждаться финальный проект памятника, - сообщила в Твиттере администрация Самары.
Скульптурную композицию планируется установить в этом году в сквере у ДК «Металлург». Предполагается, что Павел Мочалов будет изображен в полный рост. Напомним, что к осени также планируется преобразить и площадь Мочалова. Ее полностью вымостят тротуарной плиткой. Кроме того, с площади уберут около 10 аварийных елей и незаконные торговые точки, а также высадят там новые деревья.
ИСТОЧНИК KP.RU