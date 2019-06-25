Накопили миллионные долги: теплоэнергетики составили антирейтинг УК Самарской области

СЕГОДНЯ 17:54 2019-06-25T18:26:57+03:00

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Теплоэнергетики опубликовали антирейтинг управляющих компаний Самарской области, которые накопили приличные долги за тепло. Верхние строчки списка заняли организации из Самары, Тольятти и Новокуйбышевска.

- В областной столице наибольшую сумму долга среди жилищных организаций накопили ООО «Жилуниверсал» - 394,3 млн рублей, ООО «МКС» - 71,9 млн рублей, МП «Универсалбыт» - 50,5 млн рублей, МП «Жилсервис» - 37,3 млн рублей, - сообщили в пресс-службе самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс».

По словам заместителя генерального директора по правовым вопросам УК «Жилуниверсал» Андрея Борисова, по факту – это долги жильцов, которые не платят по квитанциям, и долгом управляющей компании является лишь формально.

- Все, что оплачивают жители, все поступает в «ЭнергосбыТ Плюс», потому что мы единственная из крупнейших управляющих компаний, которая работает с муниципальным предприятием «Единый информационный расчетный центр» (МП «ЕИРЦ»). Все платежи идут, минуя нас, на счета МП «ЕИРЦ», который их расщепляет и направляет в ресурсоснабжающие организации. В том числе в «Энергосбыт Плюс». Так что деньги ресусоснабжающих организаций мы видим только на бумаге - в отчетах МП «ЕИРЦ». Таким образом, задолженность, которая сейчас имеется - это исключительно задолженность населения, - рассказал «Комсомольской правде - Самара» Андрей Борисов.

Что касается Тольятти, то там хуже всего платят за тепло ООО «УК №1 ЖКХ» (174,7 млн рублей долга) и ООО «УК №3» (107,6 млн рублей долга). А вот в Новокуйбышевске многомиллионные долги накопили АО «Жилищная управляющая компания» (более 115 млн рублей) и ООО «Новоградсервис» (свыше 110 млн рублей). Всего же, как отмечают в ресурсоснабжающей организации, к 1 июня этого года долги за тепло управляющих компаний региона составили более 5 млрд рублей. В списке должников - почти 200 организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU