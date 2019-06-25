2019-06-25T18:42:46+03:00
Происшествия

В Самарской области селянин может сесть на 7 лет за вырубку 11 сосен

Мужчина причинил ущерб на сумму более 385 тысяч рублей
Анастасия ФИЛАТОВА
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Мужчина незаконно спилил хвойные деревья в Борском лесничествеМужчина незаконно спилил хвойные деревья в Борском лесничествеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Самарской области в ближайшее время предстанет перед судом селянин, который с помощью бензопилы незаконно спилил в Борском участковом лесничестве 11 сосен. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

- Преступление произошло 3 ноября 2018 года. Своими действиями мужчина нанес министерству лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области ущерб на сумму 385 131 рубль, - рассказали в надзорном ведомстве.

В настоящее время правоохранители завершили расследование уголовного дела и передали его на рассмотрение в суд. Селянин полностью признал свою вину. За вырубку хвойных деревьев ему грозит до 7 лет лишения свободы. Кроме того, прокуратура намерена добиться через суд возмещения причиненного мужчиной ущерба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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