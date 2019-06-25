В Жигулевске следователи разбираются в обстоятельствах гибели ребенка на Волге
По предварительной версии, мальчик утонул во время купания в реке
Следователям предстоит выяснить все обстоятельства гибели ребенкаФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Следственный отдел Жигулевска начал доследственную проверку по факту гибели ребенка на реке Волге. Напомним, тело мальчика нашли в воде в 150 метрах от муниципального пляжа.
- ЧП произошло в понедельник, 24 июня на городском пляже Жигулевска. По предварительным данным, мальчик утонул во время купания в реке, - сообщили в СУ СК по Самарской области, уточнив, что на момент гибели ребенку было всего 9 лет.
Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU