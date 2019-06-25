2019-06-25T19:03:07+03:00
Происшествия

В Жигулевске следователи разбираются в обстоятельствах гибели ребенка на Волге

По предварительной версии, мальчик утонул во время купания в реке
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Следователям предстоит выяснить все обстоятельства гибели ребенкаСледователям предстоит выяснить все обстоятельства гибели ребенкаФото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

Следственный отдел Жигулевска начал доследственную проверку по факту гибели ребенка на реке Волге. Напомним, тело мальчика нашли в воде в 150 метрах от муниципального пляжа.

- ЧП произошло в понедельник, 24 июня на городском пляже Жигулевска. По предварительным данным, мальчик утонул во время купания в реке, - сообщили в СУ СК по Самарской области, уточнив, что на момент гибели ребенку было всего 9 лет.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24