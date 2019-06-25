В Самаре директор компании обманул налоговую на 100 млн рублей

СЕГОДНЯ 21:01 2019-06-25T21:09:05+03:00

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В Самаре правоохранители возбудили уголовное дело в отношении директора компании, которая занимается ремонтом и содержанием газо-нефтепроводов. Его уличили в уклонении от уплаты налогов на сумму более 100 миллионов рублей.

- Было установлено, что с 2015 по 2017 год директор компании умышленно занизил сумму налогооблагаемой базы, заключив фиктивные договоры с несколькими организациями. После этого он предоставил в налоговую декларации с ложными сведениями. В итоге бюджету РФ был причинен ущерб в более 100 миллионов рублей, то есть в особо крупном размере, - сообщили в прокуратуре Советского района Самары.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Его ход находится на контроле районной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU