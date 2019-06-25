Замглавы Самары отправил чиновников на Металлург, пожелав не повредить "хрустальные" ножки

СЕГОДНЯ 21:37 2019-06-25T21:37:05+03:00

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Жители Самары пожаловались на отсутствие нормального перехода через трамвайные пути на пересечении улиц Советской и Ставропольской. Они предложили засыпать межрельсовое пространство асфальтовой крошкой, снятой с проезжей части улицы Нагорной, где сейчас идет ремонт, но чиновники не особо вдохновились этой идеей. В итоге первый заместитель главы Самары Владимир Василенко решил придать им небольшое ускорение.

- Сотрудникам департамента городского хозяйства и экологии, а также департамента транспорта выехать на место и доложить в течение двух дней. Не повредите "хрустальные" ножки, - написал 24 июня в Твиттере Владимир Василенко.

Представители этих двух ведомств сразу же откликнулись, что поручение принято. Побывали ли уже чиновники на проблемном объекте и как они будут решать ситуацию, пока не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU