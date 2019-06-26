2019-06-26T08:44:41+03:00
Общество

Новый перфоманс: самарец создал уединенный остров на стене заброшенной высотки

Молодой человек устроил себе место отдыха на высоте 4 этажа
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: vreditel_liФото: vreditel_liФото: Instagram.com
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Самарец под ником vreditel_li, который недавно удивил пользователей соцсетей своим необычным перфомансом на стене заброшенного дома, вновь решил поразить всех необычной инсталляцией. Если первый перфоманс представлял собой картину быта обычного русского человека, стены дома которого обязательно украшает цветастый ковер, то теперь молодой человек показал «лакшери» отдых на высоте четвертого этажа под пластмассовой пальмой.

- Это уединенный остров планеты ЖКХ-арт, - подписал свои снимки в Интаграме самарец. Задумку парня оценила уже почти тысяча человек. Именно столько лайков «заработали» необычные фотографии.

Большая высота и маленькая площадка совсем не пугают молодого человека Фото: Instagram.com

Большая высота и маленькая площадка совсем не пугают молодого человекаФото: Instagram.com

Помимо искусственной пальмы, отдых молодого человека скрасили ласты, автомобильная покрышка и старые детские игрушки. Интернет-пользователи наградили такую задумку только лестными эпитетами, но многим все-таки было больше интересно, как парень залез на такую пугающую высоту. Однако секрет взбирания на стену самарец оставил при себе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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