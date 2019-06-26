В Жигулевске медработника поймали на взятке за фиктивные листки нетрудоспособности
Сумма незаконного вознаграждения составила более 12 тысяч рублей
Следователи возбудили уголовное дело на медработникаФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В Жигулевске полицейские задержали 39-летнего медицинского работника, который попался на получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
- Было установлено, что медработник получил незаконное вознаграждение в 12,6 тысяч рублей от местной жительницы за выдачу двух фиктивных листков нетрудоспособности, - рассказали полицейские.
В СУ СК по Самарской области по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В настоящее время ведется следствие.
ИСТОЧНИК KP.RU