В Жигулевске медработника поймали на взятке за фиктивные листки нетрудоспособности

СЕГОДНЯ 09:16 2019-06-26T09:16:36+03:00

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В Жигулевске полицейские задержали 39-летнего медицинского работника, который попался на получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

- Было установлено, что медработник получил незаконное вознаграждение в 12,6 тысяч рублей от местной жительницы за выдачу двух фиктивных листков нетрудоспособности, - рассказали полицейские.

В СУ СК по Самарской области по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В настоящее время ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU