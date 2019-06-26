2019-06-26T09:33:28+03:00
Общество

Энергию X Всероссийскому сельскому Сабантую даст Самарская сетевая компания

Сабантуй пройдет 29 июня в селе Камышла
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В рамках подготовки к этому мероприятию энергетики Северных электрических сетей АО «ССК» провели большую работу по модернизации оборудования и строительству новой воздушной линии.В рамках подготовки к этому мероприятию энергетики Северных электрических сетей АО «ССК» провели большую работу по модернизации оборудования и строительству новой воздушной линии.
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29 июня в Самарской области, в селе Камышла, пройдет X Всероссийский сельский Сабантуй, на который съедутся представители 32 регионов страны – всего более 20 тысяч гостей. На Самарской земле развернутся масштабные праздничные гуляния, которые будет снабжать электроэнергией Самарская сетевая компания.

- В рамках подготовки к этому мероприятию энергетики Северных электрических сетей АО «ССК» провели большую работу по модернизации оборудования и строительству новой воздушной линии. Для того, чтобы обеспечить электроэнергией главную сцену праздника, 78 торговых павильонов, национальные подворья, 7 палаток и шатров для районов Самарской области, принимающих делегации соседних регионов, 3 базовых станции сотовой связи, 40 рамок металлодетекторов, объекты полиции и МЧС, была проведена полная реконструкция одной из камышлинских подстанций и в 4 раза увеличена мощность трансформатора, - рассказывают в Самарской сетевой компании. - Для обеспечения каждого объекта точками питания ССК провела к площадке, на которой пройдет праздник, новую воздушную линию электропередачи протяженностью более километра, на каждой новой опоре установила электрощитовые автоматы и розетки.

Праздник пройдет 29 июня

Праздник пройдет 29 июня

Накануне праздника энергетики Камышлинского участка Северных электросетей АО «ССК» перейдут на круглосуточное дежурство на месте проведения торжеств, чтобы обеспечить надежное и бесперебойное энергоснабжение грандиозному народному гулянию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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