Оперативники ФСБ нашли в доме жителя Тольятти тайник с оружием

СЕГОДНЯ 09:36 2019-06-26T09:36:51+03:00

Сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела

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19 июня сотрудники регионального Управления ФСБ в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий обнаружили у 45-летнего жителя Тольятти большое количество боеприпасов. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа для изъятия запрещенного оружия.

- По месту проживания подозреваемого обнаружены и изъяты автомат Калашникова, травматический пистолет "Макарова", переделанный под стрельбу боевыми патронами, граната Ф-1 с запалом, часть тротиловой шашки весом 200 грамм, а также свыше 200 патронов различного калибра, - сообщили "Комсомольской правды - Самара" правоохранители.

Сейчас представители ФСБ продолжают разбираться в ситуации и устанавливают всех, кто может быть причастен к противоправной деятельности вместе с хозяином схрона. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

Пока неизвестно, для чего предназначалось оружие

ИСТОЧНИК KP.RU