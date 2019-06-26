Оперативники ФСБ нашли в доме жителя Тольятти тайник с оружием
19 июня сотрудники регионального Управления ФСБ в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий обнаружили у 45-летнего жителя Тольятти большое количество боеприпасов. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа для изъятия запрещенного оружия.
- По месту проживания подозреваемого обнаружены и изъяты автомат Калашникова, травматический пистолет "Макарова", переделанный под стрельбу боевыми патронами, граната Ф-1 с запалом, часть тротиловой шашки весом 200 грамм, а также свыше 200 патронов различного калибра, - сообщили "Комсомольской правды - Самара" правоохранители.
Сейчас представители ФСБ продолжают разбираться в ситуации и устанавливают всех, кто может быть причастен к противоправной деятельности вместе с хозяином схрона. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел.
Пока неизвестно, для чего предназначалось оружие
ИСТОЧНИК KP.RU