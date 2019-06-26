В Самаре на фасаде филармонии открыли мемориальную доску Дмитрию Когану

СЕГОДНЯ 09:41 2019-06-26T10:56:09+03:00

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Во вторник, 25 июня, на фасаде здания Самарской государственной филармонии торжественно открыли мемориальную доску заслуженному артисту РФ Дмитрию Когану. Напомним, что он с 2011 по 2013 годы занимал пост художественного руководителя филармонии. Об этом сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

- Я надеюсь, что удалось передать это напряжение, восторг игры, вот это внутреннее состояние музыканта, которое он испытывал во время исполнения, допустим, своей любимой вещи, любимого произведения, — рассказал автор мемориальной доски — самарский скульптор Карен Саркисов.

Отметим, что Дмитрий Коган внес большой вклад в развитие культуры Самарской области. Он создал камерный оркестр «Volga Philharmonic» из лучших солистов филармонии, который гастролировал не только по городам России, но и за рубежом. Также Дмитрий Коган создал культурный проект «Пять Великих скрипок» и был художественным руководителем двух фестивалей: «Дни высокой музыки в Самаре» и Волжского фестиваля духовной музыки.

ИСТОЧНИК KP.RU