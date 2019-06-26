В Самаре на фасаде филармонии открыли мемориальную доску Дмитрию Когану
Во вторник, 25 июня, на фасаде здания Самарской государственной филармонии торжественно открыли мемориальную доску заслуженному артисту РФ Дмитрию Когану. Напомним, что он с 2011 по 2013 годы занимал пост художественного руководителя филармонии. Об этом сообщает пресс-служба правительства Самарской области.
- Я надеюсь, что удалось передать это напряжение, восторг игры, вот это внутреннее состояние музыканта, которое он испытывал во время исполнения, допустим, своей любимой вещи, любимого произведения, — рассказал автор мемориальной доски — самарский скульптор Карен Саркисов.
Отметим, что Дмитрий Коган внес большой вклад в развитие культуры Самарской области. Он создал камерный оркестр «Volga Philharmonic» из лучших солистов филармонии, который гастролировал не только по городам России, но и за рубежом. Также Дмитрий Коган создал культурный проект «Пять Великих скрипок» и был художественным руководителем двух фестивалей: «Дни высокой музыки в Самаре» и Волжского фестиваля духовной музыки.
ИСТОЧНИК KP.RU