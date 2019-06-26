2019-06-26T10:17:54+03:00
Общество

Жителей Самары зовут на пляж поиграть в компьютерные игры

Также возле Волги разместятся футбольные, волейбольные площадки и зоны для занятий фитнесом
Анастасия ФИЛАТОВА
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Спортивные мероприятия будут проходить на городских пляжах с 27 июня по 18 августаСпортивные мероприятия будут проходить на городских пляжах с 27 июня по 18 августаФото: Сергей КУРОЧКИН
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В четверг, 27 июня, в 16:00 на второй очереди набережной реки Волги в Самаре (Первомайский спуск) пройдет открытие физкультурно-спортивной акции «Приходи на пляж, поиграем!», которая продлится до 18 августа.

- В рамках акции на пляже будут работать футбольная и волейбольная площадки; зона для игры в фрисби; танцевально-музыкальная зона, где будут проходить уроки по акробатическому рок-н-роллу, выступления различных коллективов и кавер-групп, а также фитнес-программа «ZUMBA»; площадка по киберспорту, на которой будет проходить турнир по игре «FIFA 2019»; площадки для CrossFit и Stretching, - рассказали в пресс-службе администрации Самары.

Площадки будут оборудованы всем необходимым инвентарем. Также там будут работать инструкторы. Добавим, что площадки будут открыты для посещения в четверг-воскресенье с 16:00 до 20:00 на Красноармейском и Первомайском спусках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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