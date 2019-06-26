2019-06-26T10:41:04+03:00
Общество

Город засыпает, просыпаются нудисты: в Сызрани пляжи по ночам оккупируют голые пловцы

В дневное время любители купаний без одежды пока стесняются показать свои тела
Анастасия ФИЛАТОВА
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Нудисты появляются на пляже как группами, так и поодиночкеНудисты появляются на пляже как группами, так и поодиночкеФото: Сергей ГАПОН
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В Сызрани на городских пляжах в последнее время стало происходить неладное. С наступлением темноты их оккупируют любители купаться в чем мать родила. Кто-то устраивает голые заплывы группами, а кто-то удивляет добропорядочных горожан одиночными «перфомансами». В последний раз сызранцев поразили несколько девушек, которые решили искупаться обнаженными в районе спасательной станции.

- Сначала девушки отдыхали в купальниках, но потом они все вместе сняли их и пошли купаться голыми, - передает КТВ-Луч слова удивленных горожан.

Отметим, что сейчас в Сызрани официально открыты три пляжа: у спасательной станции, у Волжского спуска и в районе ДЭУ. Работают они с 10 до 20 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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