Город засыпает, просыпаются нудисты: в Сызрани пляжи по ночам оккупируют голые пловцы
В Сызрани на городских пляжах в последнее время стало происходить неладное. С наступлением темноты их оккупируют любители купаться в чем мать родила. Кто-то устраивает голые заплывы группами, а кто-то удивляет добропорядочных горожан одиночными «перфомансами». В последний раз сызранцев поразили несколько девушек, которые решили искупаться обнаженными в районе спасательной станции.
- Сначала девушки отдыхали в купальниках, но потом они все вместе сняли их и пошли купаться голыми, - передает КТВ-Луч слова удивленных горожан.
Отметим, что сейчас в Сызрани официально открыты три пляжа: у спасательной станции, у Волжского спуска и в районе ДЭУ. Работают они с 10 до 20 часов.
ИСТОЧНИК KP.RU