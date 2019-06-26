2019-06-26T10:47:31+03:00
Общество

В Самаре инвалид больше 30 лет стоял на очереди на получение жилья и жил в квартире с протекающим потолком

За помощью семья обратилась к уполномоченному по правам человека
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В квартире начал рушиться потолокВ квартире начал рушиться потолок
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В Самаре к уполномоченному по правам человека обратилась семья инвалида третьей группы. Мужчина уже больше 30 лет стоит в очереди на улучшение жилищных условий для семьи из трех человек. Но ситуация долгое время не менялась. Больше 20 лет инвалид с родными людьми проживал в 2 комнатах в коммунальной квартире на ул. Венцека. Это жилье ему предоставили как маневренный фонд.

- В 2015 году дом на Венцека признали аварийным и подлежащим сносу. В 2017 году было судебное решение, предписывающее предоставить мужчине жилье по договору социального найма. Но оно не было реализовано. В итоге семья жила в квартире с протекающей крышей, аварийной электропроводкой и была вынуждена в конце концов арендовать квартиру самостоятельно, - сообщила уполномоченный по правам человека Самарской области Ольга Гальцова.

Инвалид обратился к УПЧ и попросил содействовать в исполнении судебного решения. По результатам встречи Ольга Гальцова рекомендовала главе г.о. Самара Елене Лапушкиной принять меры по восстановлению нарушенных прав семьи на жилье. Как отмечается, после рассмотрения заключений УПЧ Департамент управления имуществом намерен разместить муниципальный заказ на приобретение квартиры под социальный найм.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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