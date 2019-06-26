В Самаре бесправный водитель на Toyota Mark II налетел на бордюр, протаранил два дерева и ушел с места ДТП
Во вторник, 25 июня, около 4:00 на Московском шоссе в Самаре произошло ДТП с участием нетрезвого водителя. Там в районе дома № 20 24-летний молодой человек на Toyota Mark II наехал на бордюр и врезался в два дерева. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
- Водитель, не имея прав на управление автомобилем, двигался по улице Маломосковской с превышением скорости. При возникновении опасности для движения он не снизил скорость вплоть до полной остановки, наехал на бордюр, проехал по газону и столкнулся с двумя деревьями, - рассказали полицейские.
После этого молодой человек покинул место ДТП. Найти парня удалось благодаря его 18-летней пассажирке, которую доставили в больницу на попутке с травмой головы. Девушке назначили амбулаторное лечение. Что касается молодого человека, то он отказался от прохождения медицинского учреждения. Сейчас полицейские проводят по факту случившегося проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU