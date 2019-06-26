Какой будет погода в июле в Самаре, и как пережить жару
Жара отступила, но это ненадолго. И середина лета обещает побить рекорды по высоким температурам.
По медицинской статистике, в жаркую погоду резко увеличивается количество тепловых и солнечных ударов у детей и взрослых, инфарктов и инсультов у пожилых людей, и как это не парадоксально, люди в жаркую погоду чаще страдают ангиной.
Как пережить зной в городе без ущерба для здоровья, как оказать первую помощь при сердечном приступе, расскажут самарские медики главврач Самарского областного центра медпрофилактики Александр Муравец и главврач Самарской областной гериатрической больницы Олег Никитин. Начальник Самарского Гидрометцентра Людмила Анурова даст прогноз о погоде на середину лета.
ИСТОЧНИК KP.RU