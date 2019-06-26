Какой будет погода в июле в Самаре, и как пережить жару

СЕГОДНЯ 11:03 2019-06-26T11:03:24+03:00

Какой будет погода в июле в Самаре? Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Об этом 27 июня в 12.00 расскажут в пресс-центре "Комсомольской правды"

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Жара отступила, но это ненадолго. И середина лета обещает побить рекорды по высоким температурам.

По медицинской статистике, в жаркую погоду резко увеличивается количество тепловых и солнечных ударов у детей и взрослых, инфарктов и инсультов у пожилых людей, и как это не парадоксально, люди в жаркую погоду чаще страдают ангиной.

Как пережить зной в городе без ущерба для здоровья, как оказать первую помощь при сердечном приступе, расскажут самарские медики главврач Самарского областного центра медпрофилактики Александр Муравец и главврач Самарской областной гериатрической больницы Олег Никитин. Начальник Самарского Гидрометцентра Людмила Анурова даст прогноз о погоде на середину лета.

ИСТОЧНИК KP.RU