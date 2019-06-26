В Сызрани сосед замуровал пожилую женщину в ее квартире
Ремонт своими руками обернулся для жителя Сызрани бурной ссорой с соседями. Мужчина въехал в квартиру в одной из многоэтажек города и решил поменять входную дверь. За дело он взялся вместе с другом. Делая ремонт, он сместил дверной проем и в итоге оказалось, что ручка новой двери мешает соседке выйти из своей квартиры, сообщает КТВ-Луч.
Выяснилось, что мужчин отсутствовал почти сутки. В это время пожилая соседка решила выйти из своей квартиры, но не смогл аэтого сделать. Она начала кричать, сбежались люди. Они поступок нового жильца неодобрили.
В итоге, незадачливому ремонтнику пришлось все переделывать и переносить коробку подальше от двери соседки.
ИСТОЧНИК KP.RU