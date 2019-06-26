2019-06-26T11:05:51+03:00
Общество

В Сызрани сосед замуровал пожилую женщину в ее квартире

Мужчина неудачно установил свою дверь и запер соседку дома
Анастасия МЫШКИНА
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Обычная дверь стала камнем преткновенияОбычная дверь стала камнем преткновения
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Ремонт своими руками обернулся для жителя Сызрани бурной ссорой с соседями. Мужчина въехал в квартиру в одной из многоэтажек города и решил поменять входную дверь. За дело он взялся вместе с другом. Делая ремонт, он сместил дверной проем и в итоге оказалось, что ручка новой двери мешает соседке выйти из своей квартиры, сообщает КТВ-Луч.

Выяснилось, что мужчин отсутствовал почти сутки. В это время пожилая соседка решила выйти из своей квартиры, но не смогл аэтого сделать. Она начала кричать, сбежались люди. Они поступок нового жильца неодобрили.

В итоге, незадачливому ремонтнику пришлось все переделывать и переносить коробку подальше от двери соседки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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