2019-06-26T11:22:32+03:00
Общество

В Самаре предложили ввести льготы для арендаторов аварийных памятников архитектуры

Послабления будут действовать в том случае, если инвесторы восстановят здания в течение 5 лет
Анастасия ФИЛАТОВА
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Чиновники предложили ввести льготы на аренду объектов культурного наследия, находящихся в аварийном состоянииЧиновники предложили ввести льготы на аренду объектов культурного наследия, находящихся в аварийном состоянииФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре предложили ввести льготы для арендаторов объектов культурного наследия, которые находятся в аварийном состоянии. Об этом сообщает пресс-служба городской думы.

- Всего сейчас в собственности муниципалитета находится 761 объект культурного наследия. Часть из этих зданий - в полуразрушенном состоянии, но, несмотря на это, их арендная стоимость высока. Это связано с тем, что они расположены в исторической части города, - рассказал глава департамента управления имуществом Самары Андрей Белоклоков.

В связи с этим ведомство выступило с инициативой увеличить привлекательность этих памятников архитектуры в глазах потенциальных арендаторов с помощью предоставления им льгот. В частности, чиновники предложили сдавать здания в аренду физическим и юридическим лицам на срок до 49 лет с условием того, что они в течение 5 лет проведут там восстановительные работы.

- До того момента, как ремонт будет закончен, арендные платежи будут исчисляться из рыночной стоимости объекта, а после этого — по 1 рублю за 1 квадратный метр, - отметили чиновники, добавив, что сейчас средняя плата за аренду муниципальных зданий в Самаре составляет 150 рублей за «квадрат».

Если арендатор завершит реставрационные работы в здании раньше, тогда льготный период тоже начнется раньше. Он связан с моментом передачи восстановленного объекта в ведение Росохранкультуры. К жилым зданиям эта процедура не относится.

Предложение о предоставлении льгот арендаторам неиспользуемых объектов культурного наследия будет рассмотрено на заседании городской думы в четверг, 27 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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