В Жигулевске садоводы говорили, что берут воду для полива из Волги, а сами воровали ее у ресурсника

СЕГОДНЯ 11:23 2019-06-26T11:23:20+03:00

Изменить размер текста: A A

В Жигулевске нашли незаконную врезку в водопровод холодного водоснабжения. Она находилась на территории СНТ Садовод - 1, около участка №20. Специалисты, которые обнаружили несанкционированное подключение, считают, что этой водой поливали около 20 участков.

- Ранее председатель СНТ от заключения договора на холодное водоснабжение отказался, утверждая, что полив огородов осуществляется водой, которую жители берут из Волги, - объяснили в пресс-службе СамРЭК-Эксплуатация.

Сейчас незаконную врезку убрали, виновных собираются наказать. А всех остальных предупредили: делать так нельзя. В первую очередь потому, что подобные действия вредят законопослушным пользователям, так как из-за этого падает давление воды в сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU