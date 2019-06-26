В Самаре Пятую просеку реконструируют от Солнечной до Советской Армии

СЕГОДНЯ 11:41 2019-06-26T11:41:09+03:00

Реализация проекта реконструкции Пятой просеки запланирована на 2021 год Фото: Архив "КП"

Речь идет об участке дороги, который проходит вдоль двух жилых комплексов

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В Самаре собираются реконструировать участок дороги на Пятой просеке, которая проходит вдоль двух жилых комплексов: «Надежда» и «Акварель». Об этом в Твиттере сообщил департамент градостроительства Самары.

- В этом году планируем приступить к разработке документации по планировке территории для реконструкции Пятой просеки от улицы Солнечной до улицы Советской Армии, - отметили чиновники.

При условии софинансирования из вышестоящих бюджетов закончить обустройство дороги планируется в 2021 году.

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ИСТОЧНИК KP.RU