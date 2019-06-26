В Самаре Пятую просеку реконструируют от Солнечной до Советской Армии
Речь идет об участке дороги, который проходит вдоль двух жилых комплексов
Реализация проекта реконструкции Пятой просеки запланирована на 2021 годФото: Архив "КП"
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В Самаре собираются реконструировать участок дороги на Пятой просеке, которая проходит вдоль двух жилых комплексов: «Надежда» и «Акварель». Об этом в Твиттере сообщил департамент градостроительства Самары.
- В этом году планируем приступить к разработке документации по планировке территории для реконструкции Пятой просеки от улицы Солнечной до улицы Советской Армии, - отметили чиновники.
При условии софинансирования из вышестоящих бюджетов закончить обустройство дороги планируется в 2021 году.
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ИСТОЧНИК KP.RU