В Самаре уничтожат более 34 км сетей браконьеров
Самарская межрайонная природоохранная прокуратура потребовала уничтожить приспособления для незаконной ловли рыбы. Все они сейчас хранятся на складах Средневолжского ТУ Федерального агентства по рыболовству.
- Проверка показала, что в складских помещениях управления находятся более 3 тысяч незаконных орудий вылова водных биоресурсов, в том числе свыше 34 км сетей. Все они были изъяты сотрудниками рыбоохраны в рамках рейдов, - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
В связи с этим природоохранная прокуратура обратилась в Куйбышевский районный суд Самары с заявлением о признании права собственности РФ на эти предметы. Служители Фемиды удовлетворили данные требования. Предполагается, что орудия незаконного лова будут уничтожены после того, как вступит в силу решение суда.
ИСТОЧНИК KP.RU