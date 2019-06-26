В Самаре уничтожат более 34 км сетей браконьеров

СЕГОДНЯ 12:04 2019-06-26T12:04:46+03:00

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Самарская межрайонная природоохранная прокуратура потребовала уничтожить приспособления для незаконной ловли рыбы. Все они сейчас хранятся на складах Средневолжского ТУ Федерального агентства по рыболовству.

- Проверка показала, что в складских помещениях управления находятся более 3 тысяч незаконных орудий вылова водных биоресурсов, в том числе свыше 34 км сетей. Все они были изъяты сотрудниками рыбоохраны в рамках рейдов, - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В связи с этим природоохранная прокуратура обратилась в Куйбышевский районный суд Самары с заявлением о признании права собственности РФ на эти предметы. Служители Фемиды удовлетворили данные требования. Предполагается, что орудия незаконного лова будут уничтожены после того, как вступит в силу решение суда.

ИСТОЧНИК KP.RU