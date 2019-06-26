Уникальный шанс: самарцы могут сходить на концерт «Ленинграда» на «Самара Арене» бесплатно

СЕГОДНЯ 12:25 2019-06-26T12:25:47+03:00

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У жителей Самарской области есть уникальная возможность попасть бесплатно на концерт группировки «Ленинград», который пройдет на стадионе «Самара Арена». Сайта samara.kp.ru разыгрывает три билета (каждый на два лица). Условия конкурса простые – вы должны прислать нам на сайт свою фотографию с «Самара Арены» (или рядом с ней), а также рассказать о своих впечатлениях от стадиона и от его посещения. Но это еще не все – дальше вам нужно звать как можно больше друзей, чтобы они проголосовали за вашу фотографию. Итоги конкурса мы подведем 27 июня.

Концерт «Ленинграда» на «Самара Арене» пройдет 30 июня. Начнется он в 19:00 по местному времени.

ИСТОЧНИК KP.RU