2019-06-26T12:52:53+03:00
Общество

В Самарской области чиновники собираются вернуть миллионы, потраченные на укрепление берега у Рождествено

Компания, которая выполняла работы, сделала их плохо и не в полном объеме
Анастасия ФИЛАТОВА
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Управление капитального строительства намерено вернуть потраченные деньги и взыскать с компании штрафыУправление капитального строительства намерено вернуть потраченные деньги и взыскать с компании штрафыФото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Управление капитального строительства Самарской области намерено вернуть деньги, вложенные в строительство берегоукрепления Саратовского водохранилища у села Рождествено. С соответствующими требованиями ведомство обратилось в суд, предъявив иск к подрядчику — ООО «С.И.Т.И», пишет Волга Ньюс.

Напомним, что контракт на выполнение работ между компанией и Управлением капстроительства был заключен в 2015 году. ООО «С.И.Т.И» должно было провести первый этап берегоукрепления за три года за 537,3 млн рублей, однако подрядчик выполнил работы лишь на половину этой суммы.

В дальнейшем проблемы, связанные с берегоукреплением в Рождествено, стали поводом для возбуждения уголовных дел. Сначала под пристальное внимание правоохранителей попал директор ООО «Строй Капитал» Денис Зубков, с чьего ведома часть конструкций сделали из низкосортного камня, а потом уже бывшая глава Управления капстроительства Светлана Моравская, которая приняла и оплатила работы, хотя знала, что они выполнены с нарушениями. Отметим, что Дениса Зубкова за мошенничество осудили на 4 года лишения свободы в колонии общего режима, а Светлана Моравская все еще находится под следствием.

Весной этого года Управление капитального строительства обратилось в суд с требованием взыскать с ООО «С.И.Т.И» в размере 2,7 млн рублей, а также 6,2 млн рублей в качестве процентов за пользование чужими средствами. Кроме того, ведомство намерено вернуть и вложенные в берегоукрепление деньги - 273,3 млн рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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