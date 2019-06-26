Футболист «Крыльев Советов» не вылетел на сбор в Австрию из-за аппендицита

СЕГОДНЯ 13:22 2019-06-26T13:22:07+03:00

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Полузащитник «Крыльев Советов» Геннадий Киселев не вылетел на австрийский сбор команды. Футболисту поставили диагноз острый аппендицит, сообщает пресс-служба «КС».

- В день вылета основной команды на сбор в Австрию у полузащитника Геннадия Киселева был установлен диагноз острый аппендицит. Сейчас игрок успешно прооперирован в клинике факультетской хирургии СамГМУ, и после небольшого восстановления он присоединится к команде на сборе. Благодарим врачей за профессионализм и оперативную помощь игроку! – говорится в сообщении в официальном Твиттере клуба.

Напомним, австрийский сбор «Крыльев» продлится до 7 июля. Там самарцы сыграют три контрольных поединка – с «Хайдуком», «Целье» и «Краснодаром». Сезон для «КС» стартует на «Самара Арене» 14 июля матчем с ЦСКА.

ИСТОЧНИК KP.RU