Зарплаты врачей, новые больницы и лекарства: министр здравоохранения Самарской области ответит на вопросы жителей региона

СЕГОДНЯ 13:37 2019-06-26T13:40:23+03:00

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Министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов ответит на вопросы жителей региона. Прямой эфир с министром пройдет 27 июня в социальной сети «Одноклассники» (Ok.ru) и начнется в 15:30. Задавать вопросы Михаилу Ратманову можно сейчас в комментариях под анонсом или во время трансляции.

- Это первый подобный пример диалога власти в социальных сетях в прямом эфире. В настоящий момент поступило свыше 200 обращений. Большая их часть касается доступности записи на диагностические обследования, очередей к узким специалистам, условий пребывания в медицинских учреждениях, зарплат медикам и лекарственное обеспечение, есть и конкретные вопросы к чиновнику, - рассказали в правительстве Самарской области.

На самые острые вопросы министр здравоохранения региона ответит в прямом эфире.

В министерстве уверяют – все вопросы доведут до компетентных лиц, а решения – до адресатов.

ИСТОЧНИК KP.RU