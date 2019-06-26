Самарские школьники признаны самыми классными танцорами и художниками

СЕГОДНЯ 13:55 2019-06-26T13:55:35+03:00

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МТС подводит итоги пятого сезона творческо-благотворительного проекта МТС «Поколение М». Среди первых призеров оказались ребята из Самарской области, вошедшие в число победителей в конкурсах «DANCE» и «Рисуй со Смешариками».

По итогам пятого творческого сезона одними из первых были названы имена победителей из Самары. 9-летняя Женева Шубина, нарисовавшая закат на волжской набережной, получила «серебро» в конкурсе «Рисуй со Смешариками». Юная самарчанка два года занимается живописью, активно участвует в школьных творческих фестивалях, профессионально занимается спортивными бальными танцами и изучает французский язык. Вторым призером «Поколения М» стала 13-летняя Ирина Пироженкова – девушка загрузила рекордное количество работ и в итоге заняла третье место в номинации «DANCE». Победа в «Поколении М» вдохновила Иру на новые достижения, и теперь школьница планирует принять участие в шоу «Танцы на ТНТ». Выступление девушки все желающие совсем скоро смогут увидеть вживую – Ирина выйдет на сцену вместе с артистами продюсерского центра «Эколь» в рамках грандиозного музыкального шоу «SUPERДети Поколения М», которое состоится в Самаре в начале осени. Обе талантливые школьницы также получат памятные подарки от МТС и «Поколения М».

Проект «Поколение М» реализуется компанией МТС уже несколько лет и включает в себя более десяти творческих направлений – от вокала и танцев до видеоблогинга и школы диджеев. Дети и подростки в возрасте от 6 до 18 лет со всех уголков России ежегодно загружают тысячи работ на сайт pokolenie.mts.ru, проходят бесплатное онлайн-обучение у известных деятелей культуры и искусства, а авторы лучших работ в разных номинациях отправляются на стажировки в Москву и Санкт-Петербург и получают возможность выйти на большую сцену вместе со своими кумирами.

«Очередные итоги нашего всероссийского творческого проекта снова доказали, что в Самаре очень талантливые дети. Не обязательно жить в столице, чтобы учиться у лучших педагогов и знаменитостей, развивать свои способности и в итоге прославиться на всю страну – для этого нужно лишь желание заниматься любимым делом и доступ в интернет. Впереди подведение итогов в других номинаций, и я уверен, что благодаря «Поколению М» не только самарские призеры, но и множество детей со всех уголков России получат шанс сделать творчество своей успешной профессией», - рассказал директор самарского филиала МТС Александр Меламед.

Все участники конкурса уже стали частью большого благотворительного движения «Поколения М» и своим творчеством помогли тяжелобольным сверстникам. Каждую загруженную на сайт работу, лайк или репост в официальных сообществах проекта в социальных сетях МТС конвертирует в реальные деньги по курсу «1 действие = 1 рубль» и направит на помощь детям, нуждающимся в лечении.

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ИСТОЧНИК KP.RU