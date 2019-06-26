В Тольятти группа «На-На» проведет бесплатный концерт на АВТОВАЗе

СЕГОДНЯ 14:44 2019-06-26T14:44:20+03:00

Артисты выступят перед всеми желающими в День открытых дверей на заводе

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Тольяттинский АВТОВАЗ проведет в начале июля день открытых дверей. Предприятие даст возможность все желающим попасть в цеха, где собирают автомобили, познакомиться с производством и модельным рядом Lada, а также пройти тест-драйв и послушать концерт группы «На-На». Мероприятие запланировано на субботу, 6 июля.

Программа дня открытых дверей в АВТОВАЗе

9:00 — экскурсии по заводу и тест-драйв автомобилей Lada;

11:00 — официальная часть праздника, где перед гостями мероприятия выступит глава автогиганта;

9:00 — 17:00 — работа экспозиции автомобилей Lada и мастер-классы для детей и взрослых на центральной площадке. Также там можно будет сфотографироваться и взять автограф у пилотов Lada Sport.

15:30 — концерт группы «На-На».

Вход на завод в день открытых дверей будет свободный для всех желающих.

ИСТОЧНИК KP.RU