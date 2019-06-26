В Тольятти группа «На-На» проведет бесплатный концерт на АВТОВАЗе
Тольяттинский АВТОВАЗ проведет в начале июля день открытых дверей. Предприятие даст возможность все желающим попасть в цеха, где собирают автомобили, познакомиться с производством и модельным рядом Lada, а также пройти тест-драйв и послушать концерт группы «На-На». Мероприятие запланировано на субботу, 6 июля.
Программа дня открытых дверей в АВТОВАЗе
9:00 — экскурсии по заводу и тест-драйв автомобилей Lada;
11:00 — официальная часть праздника, где перед гостями мероприятия выступит глава автогиганта;
9:00 — 17:00 — работа экспозиции автомобилей Lada и мастер-классы для детей и взрослых на центральной площадке. Также там можно будет сфотографироваться и взять автограф у пилотов Lada Sport.
15:30 — концерт группы «На-На».
Вход на завод в день открытых дверей будет свободный для всех желающих.
ИСТОЧНИК KP.RU