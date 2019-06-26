Ремонт дорог у Крымской площади в Самаре: работы выполнены на 40%

СЕГОДНЯ 15:12 2019-06-26T15:12:45+03:00

Восемь дорог должны привести в порядок до начала октября, но подрядчик намерен справиться раньше

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В Самаре активно продолжается ремонт дорог около Крымской площади. На данный момент работы ведутся на 7 из 8 дорогах и выполнены уже на 40%. Об этом сообщает пресс-служба администрации Самары.

- Ремонт необходимо завершить до 30 сентября, но дорожники идут с опережением графика. Сейчас там трудятся более 25 единиц спецтехники и 50 рабочих. Они приводят в порядок не только проезжие части, но и тротуары, бордюры, газоны и инженерные коммуникации, - рассказали в мэрии.

После завершения ремонтных работ на дорогах появятся новая разметка, светофоры, ограждения, знаки и специальные сходы для маломобильных граждан. Отметим, что сейчас подрядчик заканчивает ремонт на проспекте Карла Маркса и на улице Григория Аксакова. В случае, если там будут выявлены какие-нибудь недостатки, то ему предстоит устранить их за свой счет. Добавим, что общая стоимость работ составит более 132 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU