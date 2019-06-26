«Полейте уже их!»: самарцы возмутились засохшими газонами, высаженными к ЧМ-2018

СЕГОДНЯ 15:40 2019-06-26T15:40:18+03:00

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Жители Самары озаботились судьбой газонов, которые высадили в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года. Горожане заметили, что трава, которая должна радовать своей зеленью и яркостью, пожелтела и засохла.

- Очень жаль, что после замечательного ЧМ-2018 не смогли сберечь газоны. Вся трава вдоль по проспекту Ленина пожелтела. Ну полейте ее что ли! Или вы по району вообще не ходите пешком? - написал местный житель в Твиттере, обращаясь к городским властям.

На жалобу самарца отреагировали представители МП «Благоустройство». Они заявили, что полив газонов не предусмотрен контрактом, и попросили департамент городского хозяйства и экологии и администрацию Октябрьского района обратить на эту проблему внимание. Пока ответа от чиновников не последовало.

Между тем, горожане сообщают, что «убитые» газоны можно видеть не только на проспекте Ленина, но и по всему городу. К примеру, на Мехзаводе газона почти не осталось, туи умерли, и пока никакие работы там не ведутся.

ИСТОЧНИК KP.RU