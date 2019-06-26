Самарский омбудсмен проведет прием граждан по вопросам устройства на работу инвалидов

СЕГОДНЯ 15:52 2019-06-26T15:52:29+03:00

На мероприятии также будут присутствовать представители нескольких профильных ведомств

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Уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова 2 июля проведет прием граждан. На нем будут обсуждаться вопросы соблюдения прав лиц с ограниченными возможностями здоровья при трудоустройстве.

- На мероприятии также будут присутствовать представители министерства труда, занятости и миграционной политики региона, Центра занятости населения Самары, государственной инспекции труда и члены общественного совета по вопросам прав и свобод человека, - отметили организаторы.

Добавим, что прием граждан будет проводиться по предварительной записи. Сделать это можно по телефону: 8 (846) 337-29-03.

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ИСТОЧНИК KP.RU