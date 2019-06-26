Самарский омбудсмен проведет прием граждан по вопросам устройства на работу инвалидов
Уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова 2 июля проведет прием граждан. На нем будут обсуждаться вопросы соблюдения прав лиц с ограниченными возможностями здоровья при трудоустройстве.
- На мероприятии также будут присутствовать представители министерства труда, занятости и миграционной политики региона, Центра занятости населения Самары, государственной инспекции труда и члены общественного совета по вопросам прав и свобод человека, - отметили организаторы.
Добавим, что прием граждан будет проводиться по предварительной записи. Сделать это можно по телефону: 8 (846) 337-29-03.
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ИСТОЧНИК KP.RU