Остановки в Крутых Ключах снабдят информационными табло

СЕГОДНЯ 16:12 2019-06-26T16:12:44+03:00

С такой просьбой к городским властями обратились жители микрорайона

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На остановках общественного транспорта в микрорайоне Крутые Ключи появятся информационные табло, которые показывают время прибытия автобусов. Их разместят по просьбе местных жителей. Об этом стало известно во время личного приема граждан, который глава Самары Елена Лапушкина провела во вторник, 25 июня.

- Департамент транспорта проведет дополнительную работу по установке информационных табло для удобства горожан, поскольку не все пользуются смартфонами и специальными приложениями, - отметили в мэрии Самары.

Добавим, что Елена Лапушкина также поручила дептрансу провести переговоры с перевозчиками, которые обслуживают маршруты, заезжающие в микрорайон, по поводу пересмотра организации перевозок с учетом потребностей пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU