В Самаре на Санфировой на площади в 100 кв. м полыхали мусор и сарай

СЕГОДНЯ 16:49 2019-06-26T16:49:48+03:00

На место происшествия по повышенному рангу были направлены 76 человек и 22 спецмашины

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Днем в среду, 26 июня, на улице Санфировой в Самаре произошел пожар. Там в районе дома № 90 загорелись мусор и сарай. Столб дыма был виден издалека.

- Вызов на пульт дежурного поступил в 16:39. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Ему был присвоен повышенный ранг "Пожар № 2", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

На место происшествия были направлены 76 человек и 22 единиц техники, в том числе от МЧС России 61 человек и 16 спецмашин. В результате случившегося никто не пострадал. Подробности происшествия устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU