2019-06-26T16:58:08+03:00
Общество

«Саша научилась самостоятельно стоять»: мама тяжелобольной девочки из Сызрани поблагодарила за помощь

Анна Батенькина записала видео, в котором сказала «спасибо» всем неравнодушным и рассказала об успехах дочки
Евгения ВАСИНА
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Теперь девочка может стоять, а скоро научится ходитьТеперь девочка может стоять, а скоро научится ходитьФото: из архива героя публикации.
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О четырехлетней Саше Батенькине из Сызрани «КП-Самара» уже писала ранее. У дошкольницы серьезные проблемы со здоровьем. Официальный диагноз - атаксический церебральный паралич, последствие тяжелых родов. Маме Сашеньки врачи сказали сразу: ваш ребенок безнадежен. Но Анна не сдалась.

Недавно Саша вернулась из Санкт-Петербурга, где проходили реабилитацию в НИИ им. Бехтерева. Успехи у малышки значительные.

- Мы уезжали сидя в коляске, а вернулись самостоятельно стоя на коленях. А сейчас Саша может без поддержки стоят по 6-7 секунд, - поделилась успехами дочери Анна.

Деньги реабилитацию Саши собирали всем миром.

Мама тяжелобольной девочки из Сызрани поблагодарила за помощь.

- Спасибо за помощи и поддержку: моральную и материальную. Я теперь знаю, что в Сызрани и не только, люди добрые и отзывчивые.

На видео Анна рассказала, что четыре года они лечились, но результат был небольшим, а после реабилитации в НИИ им. Бехтерева Саша начала реагировать на окружающий мир.

- Для нас это огромная радость. Этой радости бы не было, если бы не ваши отзывчивые сердца. Спасибо вам огромное, - давя слеза, говорит на видео Анна.

Саша Батенькине проходит аквареабилитацию в бассейне.

Сейчас Саша проходит аквареабилитацию в бассейне со специалистом из Уфы. В конце июля девочка отправится в Крым. Та ее ждет лечебный курс дельфинотерапии. Анна уверена, ее дочь скоро научится ходить!

ИСТОЧНИК KP.RU

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