«Саша научилась самостоятельно стоять»: мама тяжелобольной девочки из Сызрани поблагодарила за помощь
О четырехлетней Саше Батенькине из Сызрани «КП-Самара» уже писала ранее. У дошкольницы серьезные проблемы со здоровьем. Официальный диагноз - атаксический церебральный паралич, последствие тяжелых родов. Маме Сашеньки врачи сказали сразу: ваш ребенок безнадежен. Но Анна не сдалась.
Недавно Саша вернулась из Санкт-Петербурга, где проходили реабилитацию в НИИ им. Бехтерева. Успехи у малышки значительные.
- Мы уезжали сидя в коляске, а вернулись самостоятельно стоя на коленях. А сейчас Саша может без поддержки стоят по 6-7 секунд, - поделилась успехами дочери Анна.
Деньги реабилитацию Саши собирали всем миром.
Мама тяжелобольной девочки из Сызрани поблагодарила за помощь.
- Спасибо за помощи и поддержку: моральную и материальную. Я теперь знаю, что в Сызрани и не только, люди добрые и отзывчивые.
На видео Анна рассказала, что четыре года они лечились, но результат был небольшим, а после реабилитации в НИИ им. Бехтерева Саша начала реагировать на окружающий мир.
- Для нас это огромная радость. Этой радости бы не было, если бы не ваши отзывчивые сердца. Спасибо вам огромное, - давя слеза, говорит на видео Анна.
Саша Батенькине проходит аквареабилитацию в бассейне.
Сейчас Саша проходит аквареабилитацию в бассейне со специалистом из Уфы. В конце июля девочка отправится в Крым. Та ее ждет лечебный курс дельфинотерапии. Анна уверена, ее дочь скоро научится ходить!
ИСТОЧНИК KP.RU