Пострадали более 500 человек: в Самарской области пожаловались на кооператив с признаками «финансовой пирамиды»

СЕГОДНЯ 17:05 2019-06-26T17:05:28+03:00

Жители региона перестали получать выплаты от кооператива с мая 2019 года Фото: Архив "КП"

Организация находится в Тольятти, а также имеет филиал в Сызрани

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Жители Сызрани пожаловались уполномоченному по правам человека в Самарской области Ольге Гальцовой на деятельность ООО ПК «Фабрика Продуктов ВС», которое имеет признаки «финансовой пирамиды». Этот кооператив находится в Тольятти, где на него уже завели уголовное дело, но имеет филиал и в Сызрани.

- Кооператив прекратил выплаты гражданам с мая 2019 года. В связи с этим 153 жителя Сызрани обратились по данному факту в правоохранительные органы. В целом же кооператив причинил ущерб более чем 500 жителям Самарской области, - сообщает пресс-служба самарского омбудсмена.

Ольга Гальцова пообещала довести информацию о возможной «финансовой пирамиде» до сведения руководителя администрации губернатора Самарской области, прокурора Самарской области и руководителя ГУ МВД по Самарской области, чтобы объединить усилия для помощи обманутым гражданам.

ИСТОЧНИК KP.RU