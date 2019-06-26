Пострадали более 500 человек: в Самарской области пожаловались на кооператив с признаками «финансовой пирамиды»
Жители Сызрани пожаловались уполномоченному по правам человека в Самарской области Ольге Гальцовой на деятельность ООО ПК «Фабрика Продуктов ВС», которое имеет признаки «финансовой пирамиды». Этот кооператив находится в Тольятти, где на него уже завели уголовное дело, но имеет филиал и в Сызрани.
- Кооператив прекратил выплаты гражданам с мая 2019 года. В связи с этим 153 жителя Сызрани обратились по данному факту в правоохранительные органы. В целом же кооператив причинил ущерб более чем 500 жителям Самарской области, - сообщает пресс-служба самарского омбудсмена.
Ольга Гальцова пообещала довести информацию о возможной «финансовой пирамиде» до сведения руководителя администрации губернатора Самарской области, прокурора Самарской области и руководителя ГУ МВД по Самарской области, чтобы объединить усилия для помощи обманутым гражданам.
ИСТОЧНИК KP.RU