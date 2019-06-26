2019-06-26T18:33:44+03:00
Происшествия

Полковник Вера Рабинович, попавшаяся на взятке, не смогла обжаловать свой арест и останется в СИЗО до августа

Расследование уголовного дела экс-сотрудницы полиции продолжается
Михаил ГОРЮНОВ
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Веру арестовали зимой, с тех пор она под стражейВеру арестовали зимой, с тех пор она под стражейФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарском областном суде накануне, во вторник 25 июня, рассмотрели апелляционную жалобу на решение Куйбышевского районного суда, который недавно продлил арест экс-начальнице отдела по преступлениям в сфере экономики ГСУ облМВД Вере Рабинович. Женщина просила более мягкой меры пресечения.

- Суд оставил решение районной инстанции без изменения. Рабинович останется под стражей до 17 августа, - сообщили корреспонденту "КП-Самара" в суде.

Полковник Рабинович была задержана в декабре прошлого года. Она попалась на получении 2,5 миллионов рублей - часть от общей суммы взятки в 20 миллионов. Деньги предназначались за решение вопроса о передаче уголовного дела о долгах местного предпринимателя в суд.

В какой-то момент Вере поменяли обвинения со взятки на покушение на мошенничество. Недавно в центральном аппарате СК РФ в Нижнем Новгороде, сотрудники которого занимаются расследованием ее дела, снова изменили статью. Теперь Рабинович вменяют взятку в особо крупном размере. Разбирательства продолжаются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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