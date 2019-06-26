На трассе у Сызрани мародеры разбирают бутылки пива, оставшиеся после ДТП с двумя загоревшимися фурами
Крупное ДТП, произошедшее на М-5 в районе Сызрани 23 июня, продолжается оставаться в центре внимания. Как сообщает КТВ-Луч, ссылаясь на очевидцев, на место аварии до сих пор наведываются люди и забирают бутылки пива, которые перевозила одна из попавших в аварию фур.
- Пиво марки «Велкопоповицкий козел» и «Белый медведь» берут столько, сколько получается унести в руках. При этом алкоголя в прицепе осталось совсем немного, - говорят местные жители.
Авария произошла вечером 23 июня на трассе М-5 на выезде из Сызрани. У фуры MAN взорвалось колесо, она выехала на встречную полосу и столкнулась с большегрузом Renault. По имеющейся информации, в фуре находилось алкоголя на 800 тысяч рублей. В другом грузовике перевозили продукты на 5 млн рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU