2019-06-26T18:45:09+03:00
Происшествия

На трассе у Сызрани мародеры разбирают бутылки пива, оставшиеся после ДТП с двумя загоревшимися фурами

Пенного напитка остается все меньше и меньше с каждым часом
Михаил ГОРЮНОВ
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ФОТО: Маленькая СызраньФОТО: Маленькая Сызрань
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Крупное ДТП, произошедшее на М-5 в районе Сызрани 23 июня, продолжается оставаться в центре внимания. Как сообщает КТВ-Луч, ссылаясь на очевидцев, на место аварии до сих пор наведываются люди и забирают бутылки пива, которые перевозила одна из попавших в аварию фур.

- Пиво марки «Велкопоповицкий козел» и «Белый медведь» берут столько, сколько получается унести в руках. При этом алкоголя в прицепе осталось совсем немного, - говорят местные жители.

Авария произошла вечером 23 июня на трассе М-5 на выезде из Сызрани. У фуры MAN взорвалось колесо, она выехала на встречную полосу и столкнулась с большегрузом Renault. По имеющейся информации, в фуре находилось алкоголя на 800 тысяч рублей. В другом грузовике перевозили продукты на 5 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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