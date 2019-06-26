В Самаре ликвидировали крупный пожар на улице Санфировой
В 19-07 на улице Санфировой,90, где в16-39 загорелись мусор и сараи, ликвидировали пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.
- В 18-12 был локализован пожар на площади 400 квадратных метров. Спустя чуть меньше часа его полностью ликвидировали. Причина возгорания сейчас устанавливается, - рассказали в ведомстве.
Напомним, что пожару был присвоен повышенный ранг номер два. На место от МЧС направили дополнительные пожарно-спасательные подразделения. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.
Всего для ликвидации огня привлечены были 76 человек, 22 единицы техники. ОТ МЧС России - 61 человек и 16 единицы. Сейчас по факту происшествия проводят проверку специалисты. Местные жители не исключают, что пламя появилось не случайно.
В Самаре на Санфировой произошел крупный пожар.
ИСТОЧНИК KP.RU