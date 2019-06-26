В Самаре ликвидировали крупный пожар на улице Санфировой

СЕГОДНЯ 19:30 2019-06-26T19:30:19+03:00

На месте событий работало много пожарных Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

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В 19-07 на улице Санфировой,90, где в16-39 загорелись мусор и сараи, ликвидировали пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.

- В 18-12 был локализован пожар на площади 400 квадратных метров. Спустя чуть меньше часа его полностью ликвидировали. Причина возгорания сейчас устанавливается, - рассказали в ведомстве.

Напомним, что пожару был присвоен повышенный ранг номер два. На место от МЧС направили дополнительные пожарно-спасательные подразделения. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Всего для ликвидации огня привлечены были 76 человек, 22 единицы техники. ОТ МЧС России - 61 человек и 16 единицы. Сейчас по факту происшествия проводят проверку специалисты. Местные жители не исключают, что пламя появилось не случайно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1024" height="576" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/716863" frameborder="0"></iframe> В Самаре на Санфировой произошел крупный пожар.

ИСТОЧНИК KP.RU