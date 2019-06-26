В Самарской области в рамках национального проекта приведут в порядок 247 километров дорог

СЕГОДНЯ 19:50 2019-06-26T19:52:25+03:00

Глава региона Дмитрий Азаров вместе с президентом Владимиром Путиным и своими коллегами из других областей обсудил дорожные проблемы страны в Кремле

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26 июня губернатор Дмитрий Азаров принял участие в заседании Государственного совета по вопросам развития сети автомобильных дорог и обеспечения безопасности дорожного движения. Мероприятия прошло в Кремле, провел его президент России Владимир Путин. Участники встречи - не только главы регионов, но и руководители федеральных министерств и ведомств - обсудили меры, направленные на повышение эффективности дорожного строительства, качества ремонта и содержания дорог, а также улучшение организации движения на дорогах.

- Для достижения системных перемен в дорожном хозяйстве каждому региону в ближайшее время необходимо разработать и принять соответствующую программу, и не декларативную, а реалистичную, рассчитанную на период не менее чем до 2024 года, – поручил губернаторам Владимир Путин.

Такой подход даст дорожным строителям планировать работу на годы вперед, заранее приобретать технику, резервировать стройматериалы, а также вкладываться в специалистов и новые технологии. При этом в программах создания новых дорог необходимо предусмотреть реализацию проектов на основе государственно-частного партнерства, поддержать внедрение контрактов жизненного цикла.

Отдельно президент поднял вопрос определения цен на стройматериалы на торгах, контроля качества работ, сезонных отклонений ценовых параметров стройматериалов. Также он указал на то, что БДД во многом зависит от качества и обустроенности дорог, в частности от их освещенности:

- За пределами агломераций практически на всех дорогах – кромешная темень. И дело не только в неразвитой инфраструктуре. Дело, надо об этом прямо сказать, в объективном дефиците средств: ночной тариф на электроэнергию достаточно дорогой. Это вынужденная экономия, и она приводит, к сожалению, к авариям и трагедиям.

Путин поручил профильным ведомствам совместно с региональными властями и руководителями сетевых организаций пересмотреть тарифы на освещение трасс.

Не обошел внимание Владимир Путин и темы эффективного регулирования проезда тяжеловесных машин, установки камер фото- и видеофиксации. Все существующие проблемы дорожной отрасли необходимо решить посредством реализации в регионах национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

В Самарской области только в этом году в рамках отдельных программ нацпроекта планируется привести в нормативное состояние 247 километров дорог, в том числе более 67 километров – Самарско-Тольяттинской агломерации. На эти цели из федерального и регионального бюджетов будет направлено 5,27 млрд рублей. Всего в 2019 году в рамках нацпроекта будут проведены работы на 176 объектах в большинстве муниципальных районов и городов области.

- Мы не собираемся снижать темпы, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Очень важно, чтобы каждый рубль был потрачен с умом и направлен на создание устойчивого транспортного сообщения между нашими городами, повышение качества автомобильных дорог.

Те регионы, где число дорог в нормативном состоянии пока ниже половины, – а к таким пока относится и Самарская область – смогут претендовать на дополнительные средства.

Азаров добавил, что вопрос безопасности - самый важный. Поставлена цель с жесткими параметрами - добиться снижения смертности на дорогах в 3,5 раза. В регионе ситуация в последнее время улучшается. Эффект дают в том числе и средства, направленные на ремонт и строительство дорог в прошлом году.

- На тех участках, где мы сделали реконструкцию, разделили транспортные потоки, например, как по Волжскому шоссе, смертельных случаев вообще не зарегистрировано, – объяснил Дмитрий Азаров. – Это бесценно для нас. И, я уверен, новые предложения по безопасности на дорогах, которые будут внедрены, позволят нам спасти еще сотни тысяч жизней.

ИСТОЧНИК KP.RU