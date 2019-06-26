2019-06-26T20:29:21+03:00
Происшествия

Мастер компании, занимающейся сносом зданий, пытался дать взятку полицейскому в Самаре

Деньги предназначались за прекращение доследственной проверки против ООО, следователи возбудили на нарушителя уголовное дело
Михаил ГОРЮНОВ
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Расследование продолжаетсяРасследование продолжается
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Сотрудники Следственного отдела по Промышленному району регионального СУ СК возбудили уголовное дело в отношении 34-летнего местного жителя. Мужчину подозревают в покушении на дачу взятки.

- 17 июня подозреваемый, находясь в здании отдела полиции, попытался передать в качестве взятки 50 тысяч рублей сотруднику полиции за прекращение доследственной проверки, - делятся версией произошедшего в пресс-службе ведомства.

Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области.

Как стало известно "КП-Самара" от собственных источников, подозреваемым является мастер ООО "Ястреб", основным видом деятельности которого является разборка и снос зданий. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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